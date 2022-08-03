Top Dog Fighting Championship. Prospect 2 (сериал, 2022) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Устименко vs Мишкой
Top Dog Fighting Championship. Prospect 2
7.72022, Устименко vs Мишкой
Спортивный, Спортивный18+

Свершилось, Top Dog провeл первый выездной турнир в Казани! Самый дорогой турнир на голых кулаках достиг нового уровня во всех аспектах. 19 боев, сразу 3 титульных поединка, новые и старые звезды постарались покорить казанскую публику.

Спортивный
14 мин / 00:14

