Top Dog Fighting Championship 19 (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Татарский vs Гаджиев
1-й сезон
Татарский vs Гаджиев

Top Dog Fighting Championship 19 (сериал, 2023) сезон 1 серия 9

8.72023, Татарский vs Гаджиев
Спортивный, Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пройшёл первый номерной турнир в 2023-м году на голых кулаках лиги Top Dog. Главным событием станл бой за перстень в полутяжелом весе Марсель Ханов vs Олег Фомичев.

Жанр
Спортивный
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг