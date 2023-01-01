Акаев vs Ионов
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Top Dog Fighting Championship 19
1-й сезон
Акаев vs Ионов

Top Dog Fighting Championship 19 (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Акаев vs Ионов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пройшёл первый номерной турнир в 2023-м году на голых кулаках лиги Top Dog. Главным событием станл бой за перстень в полутяжелом весе Марсель Ханов vs Олег Фомичев.

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