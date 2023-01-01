Абдулхакимов vs Спивак
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Top Dog Fighting Championship 19
1-й сезон
Абдулхакимов vs Спивак

Top Dog Fighting Championship 19 (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Абдулхакимов vs Спивак
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пройшёл первый номерной турнир в 2023-м году на голых кулаках лиги Top Dog. Главным событием станл бой за перстень в полутяжелом весе Марсель Ханов vs Олег Фомичев.

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Жанр
Спорт
Время
9 мин / 00:09

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