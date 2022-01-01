Шаропов vs Терехов
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Top Dog Fighting Championship 17
Top Dog Fighting Championship 17
Шаропов vs Терехов

Top Dog Fighting Championship 17 (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

8.82022, Шаропов vs Терехов
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

Top Dog Fighting Championship 17

О сериале

Top Dog 17 - это два интригующих реванша, в одном из которых за временный перстень лёгкого дивизиона сразятся Шишков и Исаев, а во втором за титул полутяжёлого веса Макарову будет противостоять Ханов.

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Жанр
Спорт
Время
13 мин / 00:13

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