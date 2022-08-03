Top Dog Fighting Championship 14 (сериал, 2022) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Горбунов vs Газимагомедов
Top Dog Fighting Championship 14
Горбунов vs Газимагомедов

8.42022, Горбунов vs Газимагомедов
Спортивный, Спортивный18+

Синопсис - Top Dog 14 провел самый масштабный турнир в своей истории. Пятнадцать ярких и зрелищных боeв, среди которых главное противостояние вечера - неоспоримый чемпион среднего дивизиона Наим «Самурай» Давудов против непобеждeнного претендента Сергея «Кратоса» Калинина.

Спортивный
18 мин / 00:18

