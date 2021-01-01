WinkСериалы1А Первый Авиационный1-й сезонТОП 10 ЛУЧШИХ аэропортов мира по версии Skytrax! Смотреть всем!!
1А Первый Авиационный (сериал, 2021) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн
5.92021, ТОП 10 ЛУЧШИХ аэропортов мира по версии Skytrax! Смотреть всем!!
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О сериале
1А - это Первый Авиационный канал на YouTube Авторский проект Ильи Брижак Здесь всe о самолeтах и перелeтах - Советы бортпроводника - Рассказы стюардессы - Бизнес авиация - Истории от пилота и от действующего сотрудника аэропорта - Разбираем авиакомпании, ситуации, новости и многое другое. Большинств�о видео через призму юмора!
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