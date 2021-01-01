ТОП 10 ЛУЧШИХ аэропортов мира по версии Skytrax! Смотреть всем!!
Wink
Сериалы
1А Первый Авиационный
1-й сезон
ТОП 10 ЛУЧШИХ аэропортов мира по версии Skytrax! Смотреть всем!!

1А Первый Авиационный (сериал, 2021) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

5.92021, ТОП 10 ЛУЧШИХ аэропортов мира по версии Skytrax! Смотреть всем!!
Блоги18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

1А - это Первый Авиационный канал на YouTube Авторский проект Ильи Брижак Здесь всe о самолeтах и перелeтах - Советы бортпроводника - Рассказы стюардессы - Бизнес авиация - Истории от пилота и от действующего сотрудника аэропорта - Разбираем авиакомпании, ситуации, новости и многое другое. Большинство видео через призму юмора!

Сериал ТОП 10 ЛУЧШИХ аэропортов мира по версии Skytrax! Смотреть всем!! 1 сезон 43 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блоги
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг