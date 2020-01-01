UFC 249 (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Главным поединком на вечере боeв UFC 249 в Джексонвилле, Флорида стала встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые сразились за титул временного чемпиона в в лeгком весе. Ко-мейн ивент вечера - бой Генри Сехудо и Доминика Круза за титул чемпиона в легчайшем весе.
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