UFC 262 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Макл Чендлер дебютировал в UFC, нокаутировав в первом раунде Дэна Хукера, и сразу же попал на четвертую строку рейтинга легкого дивизиона. В титульной схватке за вакантный пояс он сразился с Чарльзом Оливейрой (#3 рейтинга), идущим на серии из 8 побед. Со-главным событием стал бой в легком весе между Тони Фергюсоном и Бенэилом Дариушем.



