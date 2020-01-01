Томми. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Томми
1-й сезон
8-я серия

Томми (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2020, Tommy
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эбигейл Томас — первая женщина-начальница Полицейского департамента Лос-Анджелеса. Едва получив должность, она принялась устанавливать новые, подчас жесткие порядки. Теперь ни бизнесмены, ни политики, ни прочие сильные мира сего не смогут так просто влиять на систему правосудия.

Сериал Томми 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Томми»