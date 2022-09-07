Толкачи (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Основанная на реальных событиях криминальная драма о подростках, ввязавшихся в нелегальный бизнес. Действие сериала разворачивается в израильском городке Беэр-Шева. Ребята из неблагополучного района Бней Ор объединяются в преступную группировку под руководством недавно вышедшего из тюрьмы лидера. Парни промышляют наркоторговлей, чтобы таким образом выбраться из бедности, и осознают, во что ввязались, только, когда у них появляются опасные конкуренты из числа влиятельных бандитов. Куда заведет героев «кривая дорожка», можно узнать, если смотреть онлайн сериал «Толкачи» на Wink.

