Толкачи. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Толкачи
1-й сезон
4-я серия
8.42021, Pushers
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Толкачи (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Основанная на реальных событиях криминальная драма о подростках, ввязавшихся в нелегальный бизнес. Действие сериала разворачивается в израильском городке Беэр-Шева. Ребята из неблагополучного района Бней Ор объединяются в преступную группировку под руководством недавно вышедшего из тюрьмы лидера. Парни промышляют наркоторговлей, чтобы таким образом выбраться из бедности, и осознают, во что ввязались, только, когда у них появляются опасные конкуренты из числа влиятельных бандитов. Куда заведет героев «кривая дорожка», можно узнать, если смотреть онлайн сериал «Толкачи» на Wink.

Страна
Израиль
Жанр
Криминал, Драма
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb