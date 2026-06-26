Токсичная кухня. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Токсичная кухня
1-й сезон
2-я серия
2021, Токсичная кухня. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «PREMIER»

Токсичная кухня (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В «Токсичной Кухне» ведущие Артем Андреев и Гоша Сморгуленко общаются с гостем на разные темы, а потом делают его главным героем мультфильма, сценарий которого ему абсолютно не известен.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг