Токийское восьмибалльное. Серия 9
Сериалы
Токийское восьмибалльное
1-й сезон
9-я серия

Токийское восьмибалльное (сериал, 2009) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.82009, Tôkyô magunichûdo 8.0
Аниме, Драма16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

13-летняя Мирай Онодзава переживает типичный кризис подросткового возраста. Мучительный поиск своего «я», своего места в мире, явное или надуманное непонимание родителей и окружающих — все это заставляет девочку переживать и огрызаться, поверяя тайные мысли, правда, не дневнику, а собственному мобильнику. Да и поездка в самый летний зной с младшим братишкой Юки на выставку роботов вовсе не улучшает ей настроение. Но прогулка по искусственному острову Одайба оборачивается кошмаром — на округ Канто обрушивается землетрясение невиданной силы.

Страна
Япония
Жанр
Драма, Аниме
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb