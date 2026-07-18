Денис Негривецкий – талантливый профессор физики, ещё в институте придумавший свой метод, который теперь успешно использует для расследования преступлений – «метод лишней и недостающий детали».



Профессор помогает своему давнему другу – районному прокурору Дмитрию Астрову. Самыми близкими людьми, кроме Астрова, он считает свою аспирантку Александру и старичка-антиквара Якова Моисеевича, в лавке которого и собираются друзья для обсуждения всех насущных проблем. Используя метод Негривецкого, друзья успешно расследуют самые запутанные преступления.

