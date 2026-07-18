WinkСериалыТочки опоры1-й сезон1-я серия
2017, Точки опоры. Сезон 1. Серия 1
Детектив16+
Эта серия пока недоступна
Точки опоры (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Денис Негривецкий – талантливый профессор физики, ещё в институте придумавший свой метод, который теперь успешно использует для расследования преступлений – «метод лишней и недостающий детали».
Профессор помогает своему давнему другу – районному прокурору Дмитрию Астрову. Самыми близкими людьми, кроме Астрова, он считает свою аспирантку Александру и старичка-антиквара Якова Моисеевича, в лавке которого и собираются друзья для обсуждения всех насущных проблем. Используя метод Негривецкого, друзья успешно расследуют самые запутанные преступления.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск