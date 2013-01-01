Точка отсчета (сериал, 2013) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Специальный отряд полиции занимается охраной границ Сингапура, пресекая любые попытки нарушить закон по суше, воде и воздуху. Возглавляет команду офицер Гленн. Среди его верных помощников: снайпер Вивиан, компьютерный гений Нора и ветеран-оперативник Чонг. На протяжении долгой службы полицейским не раз приходилось видеть отчаяние преступников, когда тех ловили с поличным. Однако меньше нарушителей закона не стало. Почему? Потому что когда на сторону зла переходит не один отчаявшийся, а огромная организация, у неё есть ресурсы продолжать делать страшное дело во что бы то ни стало.



