Тоботы. Детективы Галактики (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 37 смотреть онлайн

Тоботы. Детективы Галактики. Сезон 2. Серия 37
Тоботы. Детективы Галактики
2-й сезон
37-я серия

8.52021, Tobot Galaxy Detectives
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Тайлер Кинг — обычный школьник, но у него есть необычное увлечение. Мальчик расследует любые происшествия, которые случаются по соседству, в надежде когда-нибудь наткнуться на по-настоящему интересное дело. И однажды юный детектив обнаруживает, что его игрушечная машинка Спиди превращается в высокофункционального робота, стоит повернуть секретный ключ. Она знакомит Тайлера с другими трансформерами Тоботами, и все вместе они начинают бороться со злом и распутывать вселенские интриги.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
12 мин / 00:12

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
6.4 IMDb