Тоботы. Детективы Галактики (мультсериал, 2021) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
8.52021, Tobot Galaxy Detectives
Мультсериалы6+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Тайлер Кинг — обычный школьник, но у него есть необычное увлечение. Мальчик расследует любые происшествия, которые случаются по соседству, в надежде когда-нибудь наткнуться на по-настоящему интересное дело. И однажды юный детектив обнаруживает, что его игрушечная машинка Спиди превращается в высокофункционального робота, стоит повернуть секретный ключ. Она знакомит Тайлера с другими трансформерами Тоботами, и все вместе они начинают бороться со злом и распутывать вселенские интриги.
Сериал Тоботы 2 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
6.4 IMDb