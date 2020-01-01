Тоботы. Детективы Галактики (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн

Тоботы. Детективы Галактики. Сезон 1. Серия 46
Тоботы. Детективы Галактики
1-й сезон
46-я серия

Эта серия пока недоступна

Тайлер Кинг — обычный школьник, но у него есть необычное увлечение. Мальчик расследует любые происшествия, которые случаются по соседству, в надежде когда-нибудь наткнуться на по-настоящему интересное дело. И однажды юный детектив обнаруживает, что его игрушечная машинка Спиди превращается в высокофункционального робота, стоит повернуть секретный ключ. Она знакомит Тайлера с другими трансформерами Тоботами, и все вместе они начинают бороться со злом и распутывать вселенские интриги.

Южная Корея
Мультсериалы
Full HD
12 мин / 00:12

8.8 КиноПоиск
6.4 IMDb