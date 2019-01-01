Тобот Атлон. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Тобот Атлон
1-й сезон
3-я серия

Тобот Атлон (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72019, Tobot Athlon
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Больше всего на свете школьник по имени Кайл Хьюз мечтает принять участие в гонках роботов, которые проводит легендарный чемпион Маврик Стоун. И его мечта осуществляется! Кайл и его Тоботы — Альфа, Бета и Тета — попадают на очередные соревнования, но всe оказывается совсем не так, как представлял себе мальчик. Маврик и его братья-байкеры ведут нечестную игру, устраняя конкурентов самыми грязными способами. Кайл разочаровывается в кумире и решает разоблачить коварный план Стоуна.

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Информация

Страна
Канада
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb