Тобот Атлон (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна
О сериале
Больше всего на свете школьник по имени Кайл Хьюз мечтает принять участие в гонках роботов, которые проводит легендарный чемпион Маврик Стоун. И его мечта осуществляется! Кайл и его Тоботы — Альфа, Бета и Тета — попадают на очередные соревнования, но всe оказывается совсем не так, как представлял себе мальчик. Маврик и его братья-байкеры ведут нечестную игру, устраняя конкурентов самыми грязными способами. Кайл разочаровывается в кумире и решает разоблачить коварный план Стоуна.
СтранаКанада
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время12 мин / 00:12
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb