Тьма. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Тьма
1-й сезон
1-я серия

Тьма (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Тьма. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Фантастика18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История четырёх семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают тёмные тайны прошлого.

Страна
США, Германия
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тьма»