Титаны (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2018, Титаны. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Фэнтези18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Команда молодых супергероев под руководством Найтвинга борется со злом и другими опасностями.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики, Приключения, Криминал, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- КБРежиссёр
Кэрол
Бенкер
- НКРежиссёр
Ник
Копус
- НГРежиссёр
Ник
Гомез
- ДОАктёр
Джошуа
Орпин
- МКАктриса
Минка
Келли
- КУАктёр
Каррен
Уолтерс
- АДАктриса
Анна
Диоп
- РПАктёр
Райан
Поттер
- Актриса
Конор
Лесли
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- АРАктёр
Алан
Ричсон
- ДЛАктёр
Джей
Ликурго
- БФСценарист
Билл
Фингер
- ГБСценарист
Грег
Берланти
- БКСценарист
Боб
Кейн
- Сценарист
Акива
Голдсман
- ГБПродюсер
Грег
Берланти
- Продюсер
Акива
Голдсман
- ТФПродюсер
Том
Флорес
- ДДХудожник
Джон
Дондертмэн
- ИЮХудожница
Ингрид
Юрек
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер