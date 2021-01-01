WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 391-й сезонТим Эллиотт vs Матеус Николау
UFC Fight Night Las Vegas 39 (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2021, UFC
Спорт, Спорт18+
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Сюжет
Главным событием турнира UFC Fight Night 194 стал бой в женском минимальном весе. Маккензи Дeрн, одержавшая четыре победы подряд, встретилась с Мариной Родригез, занимающей шестую строчку рейтинга.
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