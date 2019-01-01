Тихоокеанская война. Серия 1
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Тихоокеанская война (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, War In The Pacific
Документальные18+

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Сюжет

В 80-ю годовщину Перл-Харбора мы приоткрываем завесу тайны над военными действиями, которые велись в Тихом океане. Пока нацистские войска опустошали Европу во время Второй мировой войны, не менее жестокие сражения происходили на море

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