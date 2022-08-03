7 класс. География (сериал, 2020) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Тихий океан получил название благодаря Фернану Магеллану, который в 1521 году пересек Тихий океан от западного побережья Южной Америки до берегов Южной Азии, и ни разу не попал в шторм, поэтому он и назвал океан Тихим. Позднее, вторым после Магеллана, Тихий океан пересек английский мореплаватель Френсис Дрейк (1540-1596), путешествию которого сопутствовала очень неблагоприятная погода, и который заявил, что более подходящее название этому океану Бешеный океан. В наше время часто Тихий океан называют Великим океаном.



