Тихий океан (сериал, 2010) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Американские солдаты оказываются на полях сражений тихоокеанского региона. Продюсеры Стивен Спилберг и Том Хэнкс возвращаются к теме Второй мировой в одной из лучших военных драм, основанной на подлинных воспоминаниях ветеранов.



Когда в 1941 году японская армия разбомбила флот США в Перл-Харборе, молодые американцы начали массово идти добровольцами на фронт. Тем, кого занесло в тихоокеанский регион, приходилось особенно непросто — их отправляли в места, о которых они никогда не слышали, чтобы сражаться с врагом, которого они не понимали. Среди этих бойцов оказались Роберт Леки, Юджин Следж и Джон Бэйзилон, своими глазами увидевшие немало битв, впоследствии вошедших в мировую историю. Там бывшие мальчишки становятся закаленными в бою солдатами, на своей шкуре ощутившими все тяготы войны.



Что уготовила для них судьба, вы узнаете, когда будете смотреть «Тихий океан» — сериал 2010 года



