Тихий океан. Серия 6
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Тихий океан (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.02010, The Pacific
Военные, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Американские солдаты оказываются на полях сражений тихоокеанского региона. Продюсеры Стивен Спилберг и Том Хэнкс возвращаются к теме Второй мировой в одной из лучших военных драм, основанной на подлинных воспоминаниях ветеранов.

Когда в 1941 году японская армия разбомбила флот США в Перл-Харборе, молодые американцы начали массово идти добровольцами на фронт. Тем, кого занесло в тихоокеанский регион, приходилось особенно непросто — их отправляли в места, о которых они никогда не слышали, чтобы сражаться с врагом, которого они не понимали. Среди этих бойцов оказались Роберт Леки, Юджин Следж и Джон Бэйзилон, своими глазами увидевшие немало битв, впоследствии вошедших в мировую историю. Там бывшие мальчишки становятся закаленными в бою солдатами, на своей шкуре ощутившими все тяготы войны.

Что уготовила для них судьба, вы узнаете, когда будете смотреть «Тихий океан» — сериал 2010 года онлайн доступен в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тихий океан»

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