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Тихий Дон (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2015, Тихий Дон. Сезон 1. Серия 1
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На фоне эпохальных событий начала ХХ века разворачивается история любви казака Григория Мелехова и замужней красавицы Аксиньи Астаховой. Исторический перелом, разрушивший древний уклад донского казачества, совпал с трагическим переломом и в личной жизни Григория.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тихий Дон»