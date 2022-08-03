На фоне эпохальных событий начала ХХ века разворачивается история любви казака Григория Мелехова и замужней красавицы Аксиньи Астаховой. Исторический перелом, разрушивший древний уклад донского казачества, совпал с трагическим переломом и в личной жизни Григория.

