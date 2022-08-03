Тихий Дон (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2015, Тихий Дон. Сезон 1. Серия 1
Драма18+
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О сериале
На фоне эпохальных событий начала ХХ века разворачивается история любви казака Григория Мелехова и замужней красавицы Аксиньи Астаховой. Исторический перелом, разрушивший древний уклад донского казачества, совпал с трагическим переломом и в личной жизни Григория.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Урсуляк
- Актёр
Евгений
Ткачук
- ПЧАктриса
Полина
Чернышова
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- ЛЗАктриса
Людмила
Зайцева
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- Актёр
Никита
Ефремов
- АВАктриса
Анастасия
Веденская
- АИАктёр
Артур
Иванов
- НЛАктриса
Надежда
Лумпова
- Актёр
Александр
Яценко
- АЗСценарист
Алексей
Зернов
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Сценарист
Сергей
Урсуляк
- МШСценарист
Михаил
Шолохов
- МУПродюсер
Мария
Ушакова
- СБПродюсер
Светлана
Безган
- АКХудожник
Алексей
Камышов
- ЕСХудожница
Елена
Станкеева
- ЕСХудожник
Евгений
Сухоруков
- АМХудожник
Алим
Матвейчук
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- МСОператор
Михаил
Суслов
- ЮККомпозитор
Юрий
Красавин