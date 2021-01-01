WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 421-й сезонТиаго Мойзез vs Йоэль Альварез
UFC Fight Night Las Vegas 42 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.72021, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Бой в полулeгком весе возглавил турнир UFC Fight Night 197. Бывший чемпион Макс Холлоуэй встретился с Яиром Родригезом идущим на серии из двух побед.
Сериал Тиаго Мойзез vs Йоэль Альварез 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.