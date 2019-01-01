UFC 237 (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Поединок между действующей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и занимающей второе место рейтинга Джессикой Андрадэ в Рио-де-Жанейро. Намаюнас дважды одержала победу над бывшей чемпионкой Йоанной Енджейчик, которой несколько лет назад Андрадэ уступила в борьбе за титул.
Сериал Тиаго Алвес vs Лауреано Старополи 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.