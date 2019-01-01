Тиаго Алвес vs Лауреано Старополи
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UFC 237
1-й сезон
6-я серия

UFC 237 (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2019, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Поединок между действующей чемпионкой в минимальном весе Роуз Намаюнас и занимающей второе место рейтинга Джессикой Андрадэ в Рио-де-Жанейро. Намаюнас дважды одержала победу над бывшей чемпионкой Йоанной Енджейчик, которой несколько лет назад Андрадэ уступила в борьбе за титул.

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Жанр
Спортивный
Время
28 мин / 00:28

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