Новая реальность (сериал, 2021) сезон 1 серия 69 смотреть онлайн

Эта серия пока недоступна
О сериале
Основная тематика: концептуальная, познавательная информация, заставляющая думать, размышлять о мироустройстве, воспринимать новые концепции, идеи, в том числе не одобренные официальной наукой. Главный принцип - здравый смысл и перепроверяемость, опора на факты, материальные свидетельства. Основные темы канала: сознание и развитие личности, практическая эзотерика, технологии прошлого и настоящего, артефакты, загадки, альтернативная история, общество, ведическая культура
