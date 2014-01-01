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Тест на беременность (сериал, 2014) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2014, Тест на беременность. Сезон 1. Серия 12
Мелодрамы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В научно-медицинский центр приходит новая заведующая акушерским отделением — молодая и талантливая Наталья Бахметьева. В первый же день работы она вызывает бурю эмоций у своих новых коллег. Наташа восхищает их своим бесспорным профессионализмом и возмущает своим жестким характером.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Русские, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тест на беременность»

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