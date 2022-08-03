Тесла: рассекреченные архивы (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2017, Tesla's Death Ray: A Murder Declassified
Документальный18+
О сериале
Сентябрь, 2016 год. ФБР рассекречивает документы о смерти изобретателя Николы Теслы. В них высказано предположение, что ученый работал над оружием массового уничтожения под названием «Луч смерти», из-за которого и был убит. Военный детектив, историк и инженер решили узнать правду.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
6.7 IMDb