Тесла: рассекреченные архивы (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Тесла: рассекреченные архивы. Специальный выпуск
Тесла: рассекреченные архивы
1-й сезон
1-я серия

2017, Tesla's Death Ray: A Murder Declassified
Документальный18+

Сентябрь, 2016 год. ФБР рассекречивает документы о смерти изобретателя Николы Теслы. В них высказано предположение, что ученый работал над оружием массового уничтожения под названием «Луч смерти», из-за которого и был убит. Военный детектив, историк и инженер решили узнать правду.

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
43 мин / 00:43

6.7 IMDb