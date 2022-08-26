Территория фитнеса. Кардиоблондинки. Сезон 1. Серия 10
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Территория фитнеса. Кардиоблондинки
1-й сезон
10-я серия

Территория фитнеса. Кардиоблондинки (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.62022, Территория фитнеса. Кардиоблондинки. Сезон 1. Серия 10
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кардиотренировки с тремя очаровательными блондинками окажут оздоровительный и омолаживающий эффект, наполняя тело энергией, помогут сжечь лишние калории и, конечно же, поднимут настроение, зарядив Вас позитивом на весь день.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
26 мин / 00:26

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