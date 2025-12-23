Терапия (сериал, 2023) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Терапия. Сезон 1. Серия 9
Терапия (сериал, 2023) сезон 1 серия 9

2023, Терапия. Сезон 1. Серия 9
Драма, Комедия

О сериале

Терапевт Джимми после личной трагедии начинает говорить своим пациентам то, что на самом деле о них думает. Неожиданным образом его резкие комментарии меняют не только их жизни, но и его собственную.

Комедия, Драма

7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb

