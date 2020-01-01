Тепловое движение. Температура
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Детям
8 класс. Физика
Тепловые явления
Тепловое движение. Температура

8 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

6.72020, Тепловое движение. Температура
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Тепловые явленияАгрегатные состояния веществаЭлектромагнитные явленияСветовые явления

Сюжет

В данном уроке рассматривается понятие теплового движения и такой физической величины, как температура.

Тепловые явления в жизни человека занимают огромное значение. С ними мы сталкиваемся и во время прогноза погоды, и во время кипячения обычной воды. С тепловыми явлениями связаны такие процессы, как создание новых материалов, плавление металлов, сгорание топлива, создание новых видов топлива для автомобилей и самолетов и т. д.

Температура является одним из важнейших понятий, связанных с тепловыми явлениями, так как зачастую именно температура является важнейшей характеристикой протекания тепловых процессов.

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