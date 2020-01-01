WinkДетям8 класс. ФизикаТепловые явленияТепловое движение. Температура
8 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
6.72020, Тепловое движение. Температура
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8 класс. Физика
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Сезон 1 Серия 6
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Сезон 1 Серия 7
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Сезон 1 Серия 9
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Сезон 1 Серия 10
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 11
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 12
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Сезон 1 Серия 13
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 14
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 15
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Сезон 1 Серия 16
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Сезон 1 Серия 17
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Сезон 1 Серия 18
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Сезон 1 Серия 19
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Сезон 1 Серия 20
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 21
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Сезон 1 Серия 22
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 23
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 24
Сюжет
В данном уроке рассматривается понятие теплового движения и такой физической величины, как температура.
Тепловые явления в жизни человека занимают огромное значение. С ними мы сталкиваемся и во время прогноза погоды, и во время кипячения обычной воды. С тепловыми явлениями связаны такие процессы, как создание новых материалов, плавление металлов, сгорание топлива, создание новых видов топлива для автомобилей и самолетов и т. д.
Температура является одним из важнейших понятий, связанных с тепловыми явлениями, так как зачастую именно температура является важнейшей характеристикой протекания тепловых процессов.
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