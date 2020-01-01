Теплопроводность
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Детям
8 класс. Физика
Тепловые явления
Теплопроводность

8 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

6.72020, Теплопроводность
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Сезоны и серии

Тепловые явленияАгрегатные состояния веществаЭлектромагнитные явленияСветовые явления

Сюжет

В данном уроке рассматривается понятие теплопроводности.

Теплопроводность является одним из видов теплопередачи и связана с переносом внутренней энергии от более нагретых частей тела (тел) к менее нагретым, который осуществляется хаотически движущимися частицами тела.

С теплопроводностью каждый из нас сталкивается, когда неосторожно хватается за железную ручку сковородки, стоящей на плите. Плохая теплопроводность воздуха позволяет с помощью двойных рам утеплить квартиру на зиму. И таких примеров множество. Поэтому теплопроводность является одним из важнейших физических тепловых явлений, которые мы будем изучать.

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