WinkДетям8 класс. ФизикаТепловые явленияТеплопроводность
8 класс. Физика (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
6.72020, Теплопроводность
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8 класс. Физика
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Сезон 1 Серия 4
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 5
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 6
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 7
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 9
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Сезон 1 Серия 10
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 11
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 12
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 13
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 14
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 15
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Сезон 1 Серия 16
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Сезон 1 Серия 17
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Сезон 1 Серия 18
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Сезон 1 Серия 19
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Сезон 1 Серия 20
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 21
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Сезон 1 Серия 22
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 23
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8 класс. Физика
Сезон 1 Серия 24
Сюжет
В данном уроке рассматривается понятие теплопроводности.
Теплопроводность является одним из видов теплопередачи и связана с переносом внутренней энергии от более нагретых частей тела (тел) к менее нагретым, который осуществляется хаотически движущимися частицами тела.
С теплопроводностью каждый из нас сталкивается, когда неосторожно хватается за железную ручку сковородки, стоящей на плите. Плохая теплопроводность воздуха позволяет с помощью двойных рам утеплить квартиру на зиму. И таких примеров множество. Поэтому теплопроводность является одним из важнейших физических тепловых явлений, которые мы будем изучать.
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