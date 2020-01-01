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Теперь я Босс! (сериал, 2020) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
2020, Теперь я Босс! Сезон 4. Серия 5
ТВ-шоу18+
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О сериале
Бизнес-реалити, в котором большие боссы решаются на смелый эксперимент. На три дня они покидают свой пьедестал и возвращаются к тому, с чего начинали, поменявшись местами с начинающими предпринимателями. Их соперники — дерзкие и самоуверенные управленцы, которым предстоит занять кресло руководителей корпораций и увидеть уже сейчас, каким может быть их будущее.
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