Теперь я Босс! Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Теперь я Босс!
3-й сезон
5-я серия

Теперь я Босс! (сериал, 2018) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

7.52018, Теперь я Босс! Сезон 3. Серия 5
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бизнес-реалити, в котором большие боссы решаются на смелый эксперимент. На три дня они покидают свой пьедестал и возвращаются к тому, с чего начинали, поменявшись местами с начинающими предпринимателями. Их соперники — дерзкие и самоуверенные управленцы, которым предстоит занять кресло руководителей корпораций и увидеть уже сейчас, каким может быть их будущее.

Сериал Теперь я Босс! Сезон 3 3 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг