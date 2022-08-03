Теперь я Босс! Сезон 2. Серия 3
Теперь я Босс! (сериал, 2017) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Бизнес-реалити, в котором большие боссы решаются на смелый эксперимент. На три дня они покидают свой пьедестал и возвращаются к тому, с чего начинали, поменявшись местами с начинающими предпринимателями. Их соперники — дерзкие и самоуверенные управленцы, которым предстоит занять кресло руководителей корпораций и увидеть уже сейчас, каким может быть их будущее.

