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Теперь я Босс! (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
7.52016, Теперь я Босс! Сезон 1. Серия 8
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Бизнес-реалити, в котором большие боссы решаются на смелый эксперимент. На три дня они покидают свой пьедестал и возвращаются к тому, с чего начинали, поменявшись местами с начинающими предпринимателями. Их соперники — дерзкие и самоуверенные управленцы, которым предстоит занять кресло руко�водителей корпораций и увидеть уже сейчас, каким может быть их будущее.
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