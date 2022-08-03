Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2015) сезон 9 серия 3 смотреть онлайн
9.62015, The Big Bang Theory
Комедия, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- МСРежиссёр
Марк
Сендроуски
- ЭРРежиссёр
Энтони
Рич
- ПЧРежиссёр
Питер
Чакос
- Актёр
Джонни
Галэки
- ДПАктёр
Джим
Парсонс
- Актриса
Кейли
Куоко
- СХАктёр
Саймон
Хелберг
- КНАктёр
Кунал
Найяр
- МРАктриса
Мелисса
Рауш
- МБАктриса
Майем
Биалик
- КСАктёр
Кевин
Сассмэн
- КЭАктриса
Кэрол
Энн Сьюзи
- ДРАктёр
Джон
Росс Боуи
- ЧЛСценарист
Чак
Лорри
- БПСценарист
Билл
Прэди
- СХСценарист
Стив
Холлэнд
- ЧЛПродюсер
Чак
Лорри
- БППродюсер
Билл
Прэди
- МТПродюсер
Мэри
Т. Куигли
- ДГПродюсер
Дэвид
Гоетч
- ДШХудожник
Джон
Шаффнер
- ВДХудожник
Винсент
Джеффердс
- МТХудожница
Мэри
Т. Куигли
- ПЧМонтажёр
Питер
Чакос
- СВОператор
Стивен
В. Сильвер
- ДХОператор
Джейми
Хичкок