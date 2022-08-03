Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2015) сезон 9 серия 20 смотреть онлайн

Теория большого взрыва. Сезон 9. Серия 20
Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)
9-й сезон
20-я серия

9.62015, The Big Bang Theory
Комедия, Мелодрама18+

О сериале

Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

