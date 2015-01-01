Теория большого взрыва. Сезон 9. Серия 17
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Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)
9-й сезон
17-я серия

Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2015) сезон 9 серия 17 смотреть онлайн

9.62015, The Big Bang Theory
Комедии, Мелодрамы18+

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Сюжет

Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»