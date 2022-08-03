Теория большого взрыва. Сезон 7. Серия 19
Wink
Сериалы
Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)
7-й сезон
19-я серия

Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2013) сезон 7 серия 19 смотреть онлайн

9.62013, The Big Bang Theory
Комедия, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»