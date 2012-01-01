Теория большого взрыва. Сезон 6. Серия 8
Wink
Сериалы
Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)
6-й сезон
8-я серия

Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2012) сезон 6 серия 8 смотреть онлайн

9.62012, The Big Bang Theory
Комедии, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.

Сериал Теория большого взрыва 6 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»