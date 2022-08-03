Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2012) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн

Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.

