Теория большого взрыва. Сезон 12. Серия 14
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Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)
12-й сезон
14-я серия

Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2018) сезон 12 серия 14 смотреть онлайн

9.62018, The Big Bang Theory
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы, Зарубежные

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»

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