Теория большого взрыва. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)
1-й сезон
4-я серия

Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.62007, The Big Bang Theory
Комедия, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Культовый ситком про молодых ученых в быту. Леонард, Говард, Радж и Шелдон – молодые сотрудники Калифорнийского технологического института, одаренные в науке, но совсем не приспособленные к повседневной жизни. С появлением соседки-официантки Пенни им предстоит сделать много новых открытий.

Сериал Теория большого взрыва 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Теория большого взрыва (По версии Кураж-Бамбей)»